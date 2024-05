S. Teresa. Nuovo asfalto sul lungomare, sospesa la sosta a pagamento sulla Ss114

Da martedì sosta vietata sulla via marina per i lavori rifacimento della sede stradale

S. TERESA. Inizieranno martedì mattina le operazioni di scarifica e bitumazione della sede stradale sul lungomare di S. Teresa di Riva, dopo gli interventi sulla rete elettrica eseguiti nelle scorse settimane da E-distribuzione. “È stato necessario attendere un po’ al fine di consentire che lo scavo effettuato si stabilizzasse – ha spiegato il sindaco Danilo Lo Giudice – ma adesso si potrà riportare questa importante arteria nuovamente in condizioni di sicurezza”. Gli interventi di bitumazione interesseranno le corsie di marcia (le aree di parcheggio saranno infatti escluse) e dovrebbero durare una decina di giorni. Successivamente si procederà al ripristino della segnaletica orizzontale. Per poter effettuare i lavori è stato predisposto il divieto di sosta ambo i lati.

Sospesa la sosta a pagamento

Considerata che la sosta dei veicoli lungo le vie del paese sarà fortemente penalizzata durante l’esecuzione dei lavori, il primo cittadino ha deciso di sospendere temporaneamente il servizio dei parcheggi a pagamento sulla parallela Statale 114, al fine di non penalizzare ulteriormente gli utenti.

Co ordinanza sindacale n. 47, il sindaco Lo Giudice ha disposto che dal 14 al 18 maggio sarà sospeso il servizio dei parcheggi a pagamento su tutta la via Regina Margherita; mentre dal 20 al 24 maggio la sospensione del servizio di parcheggi a pagamento interesserà l’intera via Francesco Crispi.