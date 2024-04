S. Teresa. Pavimento e panchine in alcune aree degradate del lungomare

In corso interventi di riqualificazione per una spesa di quasi 90mila euro

S. TERESA – Il lungomare di S. Teresa, in particolare su alcuni tratti dei suoi circa 4 chilometri di lunghezza, necessitava da tempo di interventi di riqualificazione. Una situazione che sotto il profilo del decoro urbano non rendeva certo giustizia alla Bandiera blu che la cittadina jonica riesce ad ottenere ormai da parecchi anni. Tante le segnalazioni da parte dei cittadini ma anche delle forze politiche, non ultime quelle del consigliere comunale Santino Veri, che lo scorso anno aveva denunciato lo stato di abbandono di numerose aiuole, e del locale circolo del Pd, che neanche un paio mesi fa aveva parlato senza mezze misure di un lungomare “brutto e pericoloso”.

L’intervento programmato dal Comune

L’Amministrazione comunale, dopo i primi interventi di manutenzione del verde, effettuati la scorsa estate, è intervenuta adesso in maniera più diretta sulla pavimentazione di alcune aree, stanziando una cifra complessiva di quasi 90mila euro. I lavori di riqualificazione, avviati all’inizio del mese di febbraio, stanno interessando la zona a monte della trafficata via marina. Circa 700mq complessivi saranno interessati dalla posa pavimentazione auto bloccante, l’installazione di panchine e la sistemazione delle aree a verde. Un intervento necessario, lo ha definito il sindaco Danilo Lo Giudice, “per migliorare il decoro e la fruibilità del nostro lungomare”.

I lavori già effettuati

Una delle prime zone sottoposte a restyling è stata l’area fitness che sorge davanti al Palazzo della Cultura, dove è stata collocata anche una fontanella. Piccoli interventi anche in piazza Marina Militare d’Italia con la sistemazione, in particolare, dell’area adiacente la statua del Milite ignoto. Riqualificata la scalinata, il Comune ha deciso di collocare dei paletti e una sorta di recinzione per evitare che la gente possa arrampicarsi sopra il monumento. Un’altra area già completata è quella del quartiere Sacra Famiglia, ridotta ad una sorta di ricovero barche ma pieno di rifiuti. Adesso è stata collocata una nuova pavimentazione, sono state sistemate le aiuole e sono state collocate delle panchine. “E non abbiamo ancora finito – precisa il sindaco Lo Giudice gli interventi proseguiranno in altre zone che riqualificheremo nelle prossime settimane”.

L’area riqualificata nel quartiere S. Famiglia

Il progetto e l’appalto

La sistemazione delle aiuole lato monte del lungomare è stata progettata dall’ufficio tecnico comunale per una spesa complessiva di 89.500 euro (76.135 euro lavori e 13.364 somme a disposizione). La copertura finanziaria è stata assicurata in gran parte da fondi regionali (71.427 euro), mentre per la restante parte (18.071 euro) il Comune ha attinto dal proprio bilancio. I lavori sono eseguiti dall’impresa edile “Pagano Carmelo” di Furci, che ha offerto un ribasso del 21,50%, per una spesa totale di 71.853 euro.