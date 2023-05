S. Teresa. Piazzetta del Gambero, al via i lavori di messa in sicurezza - Tempostretto

Intervento da 70mila euro a carico del bilancio comunale. Il sindaco Lo Giudice: "Ci sarà una sorpresa"

S. TERESA – Off limits in seguito ad alcune mareggiate (in particolare, quelle dell’autunno 2022 e del febbraio 2023) tra una cinquantina di giorni la piazzetta del Gambero tornerà ad essere fruibile. Con un nuovo look e una “sorpresa importante”, come promesso dal sindaco Danilo Lo Giudice. Nello slargo, situato sul lungomare tra via del Gambero e il Palazzo della Cultura, si era aperta una voragine che ne aveva compromesso la stabilità. Il Comune ha deciso di intervenire con fondi propri per metterla in sicurezza, nonostante la piazzetta sorga su territorio demaniale. Una decisione adottata in considerazione del fatto che “ulteriori mareggiate potrebbero compromette in maniera definitiva la struttura della piazzetta, e che, inoltre, con l’arrivo della stagione estiva, nonostante la chiusura con transenne vi è il rischio che i cittadini, per fruire delle discese a mare, possano mettere a repentaglio la propria incolumità”.

“Tornerà più bella di prima”

“Questa mattina – ha spiegato il sindaco Danilo Lo Giudice – sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della piazzetta del Gambero, colpita da calamità naturale a seguito di due mareggiate importanti per le quali avevo richiesto le somme e sollecitato più volte la Protezione civile. Abbiamo atteso quasi due anni – aggiunge Lo Giudice – ma purtroppo i tempi di risposta non coincidono con le esigenze della comunità e con quello che era un’area pericolosa anche in vista della stagione estiva. Da qui la mia decisione di provvedere con fondi comunali al fine di ripristinare la piazza e contestualmente provvedere anche ad un intervento di riqualificazione complessiva che vedrà una “sorpresa” importante per valorizzare al meglio la nostra comunità. Spero che in un mese e mezzo completeremo l’intervento – conclude il sindaco – così da restituirla ancor più bella di prima”.

Il costo dei lavori

Il progetto è stato predisposto dall’ingegnere Onofrio Crisafulli, nella qualità di Responsabile del Servizio 11 – Manutenzioni attività di progettazione e Direzione Lavori, per l’importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 57.549,54 per lavori (comprensivi di € 1.726,49 per oneri per la sicurezza) ed € 12.450,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione. I lavori sono stati affidati alla Ditta Edil Trasporti Santoro Srl con sede a Savoca, per l’importo di € 44.978,19 oltre Iva e oneri al netto del ribasso del 22,52%, così come da offerta formulata lo scorso 8 maggio e acquisita on line dal Comune sul portale Mepa.

