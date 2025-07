S. Teresa. Pronti i servizi in spiaggia, al via la nuova stagione balneare

Docce, bagni chimici e passerelle. Manca solo l'apertura della "Bau Beach". Tra una decina di giorni sarà inaugurato il tratto di lungomare ricostruito dopo il crollo

S. TERESA – In appena cinque mesi il lungomare crollato nella zona sud di S. Teresa è ormai solo un brutto ricordo. I lavori di ricostruzione, finanziati dalla Regione e realizzati in tempi record, sono ormai in dirittura di arrivo. Qualche giorno fa la sede stradale è tornata nuovamente fruibile con lo spostamento, al limite con il marciapiede, delle transenne di delimitazione del cantiere. Sono stati ripristinati anche i parcheggi, mentre, dopo la collocazione delle panchine, mancano ormai solo piccoli accorgimenti per completare l’opera.

Il presidente Schifani all’inaugurazione

“Credo e spero che al massimo nel giro di una decina di giorni – ha dichiarato il sindaco Danilo Lo Giudice – potremmo organizzare una cerimonia di apertura ufficiale insieme al Presidente della Regione Renato Schifani, con qualche altra notizia… (possibile un annuncio sugli attesi lavori di difesa costiera, NdR). L’impegno di riconsegnare tutto alla comunità prima della stagione estiva (appena 5 mesi) è stato rispettato e io non posso che esserne felice. La buona amministrazione esiste e noi siamo fieri, con i nostri errori, per carità, di rappresentarne un pezzo”, ha concluso il primo cittadino.

Al via la stagione “Bandiera blu”

Intanto l’Amministrazione comunale ha ufficialmente issato la Bandiera blu 2025 nel giardino del Palazzo della Cultura e ha dato così il via alla stagione balneare, con una festa che ha visto la partecipazione di tanti giovani. I lavori di allestimento dei servizi in spiaggia sono stati pressoché completati, a parte la zona attrezzata per gli animali a quattro zampe, la cosiddetta “Bau Beach” che sorge ogni anno nel quartiere di Bucalo. Dovrebbe essere pronta in una settimana circa. In funzione tutto il resto: passerelle per disabili, docce, bagni e torrette bagnini distribuiti nei 3,5 km di spiaggia.

Le pensiline rimesse a nuovo

Infine, sono in fase di esecuzione i lavori di di sistemazione e riqualificazione estetica delle pensiline per gli autobus presenti nel lungomare, previsti tra i vari interventi di manutenzione e riqualificazione ordinaria seguiti dal vice sindaco Annalisa Miano. Oltre alla sistemazione e pitturazione delle pensilie, si sta provvedendo anche alla sostituzione dei pannelli informativi divelti, per renderli nuovamente eleganti e ordinati. Contestualmente saranno ripitturate le ringhiere delle varie piazzette e successivamente di tutta la ringhiera presente sulla zona sud del lungomare.