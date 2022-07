S. Teresa. Scontro auto-moto sulla Statale, gravemente ferita una ragazza - Tempostretto

La giovane passeggera del mezzo a due ruote rischia di perdere una gamba

S. TERESA – Una ragazza di Nizza di Sicilia è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Ss114, sulla rampa lato S. Teresa che porta sul ponte del torrente Savoca. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e un ciclomotore che si sono scontrati per cause non ancora accertate. Il mezzo, un fuoristrada Mitsubishi L200, procedeva in direzione di S. Teresa, mentre la Vespa 50 viaggiava in direzione opposta. Dopo lo scontro, il mezzo a due ruote è si è andato a schiantare contro il marciapiede. Gravemente ferita la passeggera, figlia del conducente, che ha sbattuto violentemente la gamba contro il muretto laterale. Dopo i soccorsi del 118, vista la gravità della situazione, è intervenuto l’elisoccorso, atterrato a piazza Mercato, che ha trasportato la ragazza al Policlinico di Messina. La giovane rischia di perdere la gamba.