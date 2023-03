S. Teresa. Violento scontro tra due auto sul lungomare - Tempostretto

I conducenti dei mezzi non hanno riportato ferite. Traffico in tilt

S. TERESA – Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, sul lungomare di S. Teresa di Riva. Involontari protagonisti sono stati due giovani alla guida di altrettanti mezzi che si sono scontrati all’altezza di via Torrente Portosalvo. Il primo, alla guida di una Bmx X1 station wagon stava per immettersi sul lungomare in direzione Messina, mentre dalla direzione opposta sopraggiungeva una Ford Fiesta. Dopo lo scontro, quest’ultimo mezzo ha proseguito la corsa finendo prima contro un palo dell’illuminazione pubblica e poi, dopo un testacoda, al centro alla carreggiata. I due conducenti non hanno riportato ferite. Sul posto è intervenuto il 118, mentre Polizia locale e carabinieri hanno disciplinato il traffico, che ha subito forti rallentamenti. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Letojanni.