Sacerdote arrestato per violenza a Messina, i particolari 

È ai domiciliari a Napoli il rogazionista di 49 anni denunciato per una brutta storia di violenza sessuale

MESSINA – Sarà interrogato nei prossimi giorni il sacerdote arrestato con l’accusa di violenza sessuale in un Centro d’accoglienza di Messina. Il rogazionista di 49 anni è ai domiciliari a Napoli e la Giudice per le indagini preliminari Monia De Francesco fisserà l’interrogatorio per rogatoria a breve. L’indagine sul sacerdote, affidata alla sostituta Stefania La Rosa sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Colamonici, nasce dalla denuncia della presunta vittima, una donna non comunitaria accolta in una casa d’accoglienza messinese nell’estate del 2022, dove il sacerdote prestava servizio.

Una brutta storia di una violenza sessuale consumata tra le mura della casa, estorta con sopruso, quella denunciata dalla giovane donna, oggi neanche lei più a Messina. Il suo racconto va ora al vaglio del giudice, che a breve ascolterà anche la versione del sacerdote, difeso dagli avvocati Lucio Cricrì ed Elena Florio.