Sale operatorie del S. Vincenzo, slitta la consegna. Alagna: "Arredi in arrivo a fine aprile" - Tempostretto

Il commissario dell'Asp: "Completati gli interventi di edilizia sanitaria, vigileremo"

TAORMINA – “I lavori di edilizia sanitaria sono stati completati. Attendiamo adesso gli arredi che giungeranno per fine aprile. Dopodiché le ultime tre sale operatorie ristrutturate all’ospedale S. Vincenzo di Taormina potranno essere messe in funzione”. A parlare è il commissario straordinario dell’Asp di Messina, Bernardo Alagna, che si è recato nel nosocomio della città turistica per verificare lo stato di avanzamento dei lavori che riguardano il blocco operatorio. Delle sei sale, tre erano state completate e consegnate nei mesi scorsi. Per le altre tre, invece, bisogna ancora aspettare qualche mese. “L’Asp conta di riconsegnare l’opera nel più breve tempo possibile – rimarca Alagna – e vigilerà affinché i ‘buovi’ tempi siano rispettati”. Al sopralluogo ha partecipato anche il direttore sanitario dell’ospedale, Paolo Cardia. La consegna era prevista per lo scorso 18 marzo, ma è slittata. Da qui il sopralluogo del commissario dell’Asp, per avere contezza sui tempi. Si dovrà attendere ancora qualche giorno, invece, per conoscere i tempi necessari per la sistemazione del reparto di Terapia antalgica che dovrà ospitare quattro posti di sub intensiva e che ad avviso del deputato regionale Giuseppe Lombardo (Sud chiama Nord) è stato “trasformato a deposito di attrezzature inutilizzate”. Anche su questo fronte l’Asp è al lavoro, con l’obiettivo di fare entrare in funzione il reparto al più presto.