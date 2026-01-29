 Salvatore Iacolino nominato direttore generale del Policlinico di Messina

Redazione

giovedì 29 Gennaio 2026 - 17:06

Il provvedimento è stato adottato oggi dalla Giunta regionale

La giunta regionale, nella seduta di oggi, ha approvato la nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina. Iacolino ricopre attualmente la carica di dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute ed è stato commissario straordinario del Policlinico di Palermo.

Il provvedimento verrà adesso inviato all’Assemblea regionale siciliana, per il parere della commissione Affari istituzionali.

