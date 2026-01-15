Per una gastroscopia urgente, prima data utile ottobre 2026

L'alternativa era una prestazione intramoenia al prezzo di 300 euro
MESSINA – Per dare rappresentazione oggettiva al grave problema delle liste d’attesa in sanità, Tempostretto ha offerto la possibilità a lettrici e lettori di raccontare la loro esperienza.
“Per una gastroscopia urgente la prima data disponibile a Taormina ottobre 2026, intramoenia al Policlinico di Messina, prezzo esorbitante di € 300,00 in tempi brevi. Per una visita di controllo endocrinologo giugno 2027. Una visita in chirurgia della mano prenotata a marzo 2025 per il 3 aprile 2026”, viene segnalato.
Da parte sua, il Policlinico comunica online che “in caso di indisponibilità da parte del Sovracup provinciale a garantire l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali di primo accesso nei tempi previsti dalla normativa vigente, è possibile inoltrare all’indirizzo protocollo@polime.it, esclusivamente tramite pec, formale istanza per il riconoscimento dei propri diritti, utilizzando il modello indicato sul sito al quale deve essere allegata la copia leggibile dell’impegnativa prescritta dal medico curante”.
“Si invita altresì l’utenza a consultare i siti web delle associazioni dei consumatori di settore: Altroconsumo eCittadinanzattiva“, comunica sempre l’Azienda.