“Prima data utile Ecodoppler: 2 settembre 2026, intramoenia subito”

giovedì 15 Gennaio 2026 - 15:59

Il diverso trattamento riservato ai pazienti delle strutture pubbliche se ricorrono al servizio a pagamento

MESSINA – Per dare rappresentazione oggettiva al grave problema delle liste d’attesa in sanità, Tempostretto ha offerto la possibilità a lettrici e lettori di raccontare la loro esperienza.

“Qualche mese fa mi sono recato presso il mio medico di base e mi ha prescritto un Ecodoppler alla carotide. Ho chiamato il Cup (Centro unico prenotazioni), il primo giorno utile il 02.09.2026 alle ore 09.30 Policlinico universitario, oppure subito intramoenia costo euro 350. Ho confermato la prenotazione del 02.09.2026”.

Da parte sua, il Policlinico comunica online che “in caso di indisponibilità da parte del Sovracup provinciale a garantire l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali di primo accesso nei tempi previsti dalla normativa vigente, è possibile inoltrare all’indirizzo protocollo@polime.it, esclusivamente tramite pec, formale istanza per il riconoscimento dei propri diritti, utilizzando il modello indicato sul sito al quale deve essere allegata la copia leggibile dell’impegnativa prescritta dal medico curante”.

“Si invita altresì l’utenza a consultare i siti web delle associazioni dei consumatori di settore: Altroconsumo eCittadinanzattiva“, comunica sempre l’Azienda.

