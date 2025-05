“Salviamo i gatti degli ex Silos Granai”, appello per la colonia felina di via Valore

I 4 mici saranno sfrattati per i lavori di demolizione. Il volontario che li cura, malgrado le proprie difficoltà economiche, non trova aiuto per salvarli

Messina – La colonia di gatti dell’ex silos granai, in via Alessio Valore, sarà presto sfrattata per i lavori di demolizione della struttura di via Alessio Valore. Marco, che si prende cura dei quattro gatti della zona come può, lancia un appello per trovare loro una casa. “Non ci sono randagi di serie A o di serie B, anche questi micini meritano di essere aiutati com’è accaduto per la colonia felina di via Don Blasco“, si augura Marco, che lancia un appello a chi volesse adottarli, alle istituzioni ed ai volontari per salvare i mici.

Marco è tutt’altro che benestante, ma malgrado le difficoltà quotidiane ha sempre badato ai randagi dell’area tra centro città e la stazione Marittima.

“Sto facendo di tutto per loro, sono quattro anni che li curo, non voglio che muoiano, io mi trovo in una situazione di disagio economico e non ho la possibilità di fare tutto da solo. Ho più volte contattato il Comune e alcune associazioni ma non sono riuscito a trovare aiuto”