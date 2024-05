Salviamo l’Atletica Savoca: “Auspichiamo condivisione con il nostro tecnico”

La società dopo un incontro con l'Amministrazione chiede che il Comune "condivida la progettualità specifica" per la pista provvisoria e il nuoto stadio di atletica

SAVOCA – Il Comitato Salviamo l’Atletica Savoca ha inviato un aggiornamento sul recente confronto avuto con l’amministrazione. La nota inizia con un filo di polemica: “Fino a giovedì 16 maggio 2024 non avevamo ricevuto – si legge nessun documento ufficiale che potesse darci garanzia del prosieguo degli allenamenti in pista. Nella giornata di venerdì 17 maggio finalmente abbiamo ricevuto un documento del Sindaco in cui ci ufficializzava la permanenza della nostra società in una parte ancora più residuale della pista, fino a che non sarà realizzata l’opera provvisoria”.

La nuova parzializzazione

Nell’incontro che ha avuto luogo sabato 18 maggio è arrivata la comunicazione di una nuova parzializzazione che ridurrà lo spazio in cui gli atleti potranno allenarsi: “Questa nuova situazione ovviamente non risolverà assolutamente il problema, anzi sarà molto complicato proseguire gli allenamenti, però ci fa ben sperare per l’accelerazione nella realizzazione della nuova area” fanno sapere dalla società.

L’auspicio della società

In conclusione l’Atletica Savoca ribadisce la propria disponibilità al dialogo: “Siamo una società sportiva privata che però eroga un servizio pubblico e sociale di alto livello, anche nei confronti dei disabili. Auspichiamo che il dialogo si rassereni e poniamo come obiettivo, come già fatto in precedenti comunicazioni al Comune di Savoca, che l’Amministrazione condivida la progettualità specifica, sotto forma di consulenza gratuita, con l’Atletica Savoca nella persona dell’allenatore Antonello Aliberti, sia per il campo di allenamento provvisorio che per il nuovo stadio dell’Atletica Leggera”, attesa la storica vita da sportivo e tecnico dello stesso, nonché nel suo ruolo di Referente Tecnico per gli Sport Individuali del Coni Provinciale Messina per la Provincia di Messina” si legge in conclusione.