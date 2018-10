Festa della Madonna del Rosario. Stasera notte bianca, domani processione

Il rione del Dazio si appresta a rendere omaggio alla Madonna del Santo Rosario attraverso la festa e la processione organizzata dalla Parrocchia di San Domenico.

Tra gli eventi organizzati in occasione dei festeggiamenti, la Notte Bianca stasera a partire dalle ore 20 in Via Manzoni, nel tratto di strada compreso tra la via Conte di Torino e il Viale Regina Elena. Organizzazione curata in maniera particolare da Mirko Grillo della Parrocchia di San Domenico, con la collaborazione del Consiglere della V Circoscrizione Franco Laimo, e per la parte artistica Maria Proscia di MP Eventi.

Durante la serata tante sorprese: esibizioni delle scuole di danza e canto, esposizione di vespe e auto d'epoca, partecipazione di hobbisti, creativi e di diversi pittori messinesi. Ciliegina sulla torta sarà lo street food, allestito all'interno del cortile parrocchiale.

Hanno risposto all'appello anche diverse associazioni di Volontariato presenti AISM, AVIS, A. G. D. Messina (associazione per l'aiuto ai giovani diabetici). L'evento Inoltre è patrocinato dal Comune di Messina e dalla 5A circoscrizione.



Domani poi i festeggiamenti: ore 11 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Padre Giovanni Maria Matera Promotore della Predicazione e Responsabile dell'Opera Domenicana Pellegrinaggi; ore 12 Supplica alla Madonna di Pompei. Nel pomeriggio alle ore 16.30 inizio della processione per le vie del quartiere.