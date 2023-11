San Filippo del Mela, incidente sul lavoro: due operai cadono da ponteggio

I due uomini sono stati trasportati presso l’ospedale Fogliani di Milazzo. Sul posto le forze dell’ordine indagano per comprendere la dinamica

SAN FILIPPO DEL MELA – Sono stati trasportati all’ospedale Fogliani di Milazzo, i due operai precipitati giù da un’impalcatura nel corso dei lavori di riconversione dell’ex scuola elementare di via Fulci a San Filippo del Mela. Uno dei due uomini avrebbe riportato ferite più gravi.

L’incidente sul lavoro è accaduto in mattinata, intorno alle 11.00 ma non si conoscono ancora le dinamiche dell’accaduto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti e le indagini del caso.