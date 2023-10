San Luca. Ritrovato il cercatore di funghi diperso nel Parco d'Aspromonte, sta bene - Tempostretto

Il cercatore di funghi, residente a Reggio Calabria, disperso in zona Montalto, era all'interno del rifugio Canovai, nel comune di Samo per trovare riparo

SAN LUCA – E’ stato ritrovato, ieri sera alle 20:00, dai Carabinieri Forestali, il cercatore di funghi, residente a Reggio Calabria, disperso in zona Montalto, era all’interno del rifugio Canovai, nel Comune di Samo per trovare riparo. Il 77enne è stato era in buone condizioni seppur infreddolito.

Sono stati impegnati nelle ricerche i tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Cnsas Calabria ed i Vigili del Fuoco.