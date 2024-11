San Luca. Verso una svolta la sparizione di Antonio Strangio, disposto l’esame del Dna sulle ossa carbonizzate

Il fuoristrada di Antonio Strangio, è stato trovato nei giorni scorsi bruciato in un campo con all'interno ossa carbonizzate

SAN LUCA – Da circa una settimana non si hanno più notizie di Antonio Strangio, 42 anni, appartenente a una delle ndrine più note e più potenti della ‘ndrangheta. Una serie di circostanze, lascerebbero pensare che Strangio, potrebbe essere stato vittima di un agguato, tant’è che il suo fuoristrada è stato trovato nei giorni scorsi bruciato in un campo, e all’interno del veicolo c’era quella che sembrava la carcassa di un animale ma dalle prime analisi gli inquirenti hanno scoperto che si i frammenti rinvenuti sono umane distrutte dal fuoco, nei confronti delle quali verrà eseguito l’esame del Dna, in modo da stabilire se sono quelle di Antonio Strangio. Nel frattempo nel paesino dell’Aspromonte, sono comparsi dei cartelli simili a quelli che annunciano un lutto: “Le famiglie Strangio e Scalia (la famiglia della moglie) ringraziano tutta la popolazione ma dispensano dalle visite“.