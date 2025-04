Giornata mondiale della danza. Flash mob al Vittorio Emanuele

A organizzarlo oggi l'Ente teatro con l'associazione "Dis Danza in Salute". Nel mese di maggio un altro evento a Messina

MESSINA . Il teatro Vittorio Emanuele lancia un progetto danza in due tappe: 29 aprile e 24 maggio. Oggi, alle 17, nella piazza antistante il teatro di Messina, si svolgerà un flash mob che ricorderà e festeggerà la giornata mondiale della danza. Il flash mob è organizzato dall’Ente teatro in collaborazione con l’associazione Dis Danza in Salute.

“Tutti coloro che desidererano partecipare potranno recarsi per le ore 16 sul luogo. Prima dell’esibizione ci sarà una Breve conferenza stampa che aprirà il pomeriggio e annuncerà i futuri incontri con la danza a Messina, che diventeranno appuntamenti fissi tutti i 29 di aprile dal 2026 grazie alla volontà dell’Ente teatrale cittadino”, fa sapere la struttura presieduta da Orazio Miloro.

Uno spettacolo di balletti il 24 maggio

Il 24 maggio, alle 20, all’interno del teatro, si svolgerà uno spettacolo di balletti portati in scena dall’associazione Dis in collaborazione con l’Asild, associazione siciliana insegnanti laureati in danza. Il tutto per concludere i festeggiamenti relativi alla giornata mondiale della danza .

Diverse scuole professionali provenienti da varie parti della Sicilia parteciperanno allo spettacolo portando pezzi del proprio repertorio. L’ingresso sarà gratuito .

Qualche giorno prima saranno anche esposti, in una piccola mostra nel foyer, costumi pregiati dei balletti .