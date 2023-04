San Matteo Messina cede in finale playoff contro Viagrande - Tempostretto

La formazione cestistica peloritana conclude così la sua stagione in Serie B. Assegnati anche i titoli Under 19 e Under17

La formazione messinese San Matteo, dopo un ottima stagione regolare in Serie B, ha giocato la serie finale dei playoff, per tentare la promozione in Serie A2 femminile, ma ha visto prevalere l’avversaria Rainbow Viagrande. Per il San Matteo resta la soddisfazione di aver messo in seria difficoltà l’incontrastata capolista del campionato (in entrambe le partite non sono stati concessi più di 50 punti), di fronte a una splendida e rumorosa cornice di pubblico.

Di recente sono stati assegnati anche i titoli regionali Under19 e Under17, entrambi andate alla formazione ragusana dell'”I Have A Team”. Sfortunatamente anche in questi due casi a piazzarsi seconde sono state due formazioni messinesi: la Polisportiva Rescifina ha ceduto nella serie finale Under19, mentre la Ssd Unime ha chiuso dietro le ragusane in Under 17.

San Matteo – Viagrande 37-49

Dopo la sconfitta in trasferta in gara1 per le messinesi è arrivata anche la sconfitta in gara2, in una grande gara dove ha messo mette paura alle avversarie, conducendo la gara fino a poco prima dell’intervallo lungo, quando il punteggio era di 21-21. Nel terzo periodo qualche errore di troppo del San Matteo permette alla Rainbow di acquisire un piccolo vantaggio (5 punti dopo la terza sirena), vantaggio che le padrone di casa non riescono a rimontare nell’ultimo periodo.

Queste le dichiarazioni di Simona Grillo al termine del match: “La Rainbow Viagrande è una squadra ben attrezzata e sono contenta per le mie ragazze che siamo riuscite a metterle in difficoltà. Hanno seguito ciò che avevo chiesto loro in settimana, e abbiamo tenuto le avversarie ad un punteggio basso. Avevo detto alle ragazze che per vincere dovevamo fare la partita perfetta sia in fase di attacco che di difesa. In difesa ci siamo riusciti, invece peccato che in attacco abbiamo sbagliato alcuni facili tiri. Alla Rainbow faccio i miei auguri per il prosieguo delle finali interregionali”.

