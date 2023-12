San Saba, "quando verrà tolta la spazzatura raccolta?" - Tempostretto

Una lettrice: "Attendiamo da due mesi dopo la pulizia dei torrenti". Risponde l'assessore Caminiti: "Abbiamo completato la bonifica nella zona sud, ora tocca alla nord"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Chiedo di nuovo il vostro aiuto per San Saba. Un luogo abbandonato dalla città di Messina. A inizio ottobre si sono svolti i lavori per la pulizia dei due torrenti, nei quali è stata trovata dalla ditta incaricata molta immondizia. La stessa è stata raccolta in due punti, per poi probabilmente essere tolta successivamente. Noi cittadini abbiamo atteso e, a due mesi di distanza, la situazione è quella ripresa dalle foto. L’immondizia è vicina alle abitazioni e si incrementa ogni giorno, portando ratti e sporcizia. Non credo che le istituzioni non siano a conoscenza della situazione, eppure siamo così”.

La risposta all’assessore Francesco Caminiti, che ha la difesa del suolo tra le sue tante deleghe: “Sono state ultimate le operazioni di bonifica dai rifiuti dei torrenti della zona sud. Per quanto riguarda i torrenti della zona nord, si attendono i risultati della caratterizzazione e poi saranno rimossi. L’analisi di caratterizzazione del rifiuto determina le sue caratteristiche attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza”.

Insomma, una sorta d’identikit dei rifiuti: speciali, ordinari o inerti. Si tratta di un’operazione che svolgono ditte specializzate e laboratori.