Violenze e lesioni sulla compagna. Arrestato un 28enne

Maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni ai danni della compagna. Per questo, un 28enne di Sant'Agata Militello è finito al carcere di Barcellona. Si trovava già ai domiciliari per fatti analoghi nei confronti dei genitori e della sorella. Tra i precedenti anche furto, rissa, ricettazione e lesioni personali.

Un uomo violento e aggressivo che, in pochi mesi, ha maturato una gelosia ossessiva nei confronti della compagna, sfociata dapprima in insulti ed improperi di ogni tipo, poi, in un crescendo, in violenza fisica e sessuale perpetrata anche in presenza della figlia minore della donna. Ultimo episodio quello del 9 ottobre scorso quando la vittima ha chiesto aiuto e ha deciso di denunciare ai poliziotti intervenuti quanto accaduto.