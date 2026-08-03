Crollo di Pistunina, la titolare del bazar: “Tremolii e vibrazioni nell’ultima settimana” VIDEO

Attraverso gli avvocati Pietro Venuti e Fabrizio Donato, la proprietaria del negozio cinese ha raccontato particolari importanti sul crollo di Pistunina

MESSINA – “Sentivamo da un paio di giorni vibrazioni preoccupanti. Eravamo spaventati”. Nello studio degli avvocati Pietro Venuti e Fabrizio Donato (nella foto in basso), i due professionisti hanno parlato come portavoce, e non ancora come avvocati, della signora Fenfen Yeng detta Viola. Ovvero la titolare del negozio cinese della palazzina crollata a Pistunina. Lì dove è morta sotto le macerie la loro collaboratrice Alessandra Frazzica.

La signora Fenfen Yeng e probabilmente cinque clienti sono riusciti a mettersi in salvo, scappando, quando è avvenuto il crollo. Questo il messaggio della titolare dell’emporio, anche a nome di suo marito, attraverso l’avvocato Venuti: “Da un paio di giorni sentivamo forti vibrazioni e ci siamo spaventati. Ma avevamo avuto rassicurazioni dalla proprietà. Siamo addolorati per la morte della nostra dipendente. La signora preferisce non parlare perché è molto scossa e dispiaciuta per la perdita della dipendente”.

“I lavori erano iniziati da più di un mese con tremolii e vibrazioni nel palazzo”

In particolare, la coppia riferisce che i lavori erano iniziati da 30 o 40 giorni, con tremolii nell’ultima settimana e vibrazioni preoccupanti negli ultimi due giorni prima del disastro.

“Sono pronti a essere ascoltati dalle autorità per ricostruire quello che è avvenuto nei giorni precedenti”

Riferisce sempre l’avvocato Venuto a nome della coppia: “Hanno perso tutto ma in questo momento prevale il dolore per la perdita di un’amica, non solo una valida collaboratrice. Si valuterà la richiesta di risarcimento danni? Sì ma in questa fase siamo ancora portavoce, non legali. Loro sono profondamente distrutti e sono pronti a mettersi a disposizione delle autorità per ricostruire quello che è avvenuto nei giorni precedenti a favore di una completa e veritiera ricostruzione”.

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