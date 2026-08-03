 Crollo a Messina. Identificato il quarto corpo: è quello di Sara Leone

Crollo a Messina. Identificato il quarto corpo: è quello di Sara Leone

Redazione

Crollo a Messina. Identificato il quarto corpo: è quello di Sara Leone

lunedì 03 Agosto 2026 - 17:59

La 75enne era rientrata in città il giorno precedente alla tragedia per accompagnare la sorella ad una visita

MESSINA – E’ salito a quattro il bilancio delle vittime accertate nel crollo della palazzina di Pistunina. I vigili del fuoco hanno recuperato, intorno alle 15, il corpo di una donna, poi identificata dai familiari: è la 75enne Sara Leone. La donna era la maggiore dei tre fratelli rimasti uccisi nel disastro, all’ultimo piano dell’edificio dove risiedevano. Dopo il ritrovamento la salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico, dove è avvenuto il riconoscimento.

Sara Leone era rientrata in città da sola il giorno precedente alla tragedia, lasciando la casa delle vacanze a Falcone dove si trovava con il marito; doveva assistere la sorella Rosa per una visita di controllo. Tra le macerie si cercano ancora il marito di Rosa, Santino Magazzù, e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.

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