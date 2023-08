Santa Lucia e la tentazione del "diavulazzu", Savoca rivive il martirio della Vergine siracusana VIDEO - Tempostretto

Domenica 13 agosto la rappresentazione vivente con il "diavulazzo" che indossa una maschera lignea di antica e leggendaria origine

SAVOCA – Anche quest’anno Savoca torna ad essere teatro di una delle manifestazioni religiose più sentite dell’intero panorama Jonico, la Festa di Santa Lucia. Ad impersonare la Lucia nella rappresentazione vivente del suo martirio quest’anno sarà la giovane Rosy Chillemi che percorrerà le vie del centro storico, portata a spalla da un uomo preceduta da “U Diavulazzu” vestito di rosso che indossa una maschera lignea di antica e leggendaria origine che cercherà di tentare la “Lucia”, agitando un forcone per tutto il percorso, tutto questo domenica 13 alle ore 17. Sabato alle 18,30 il tradizionale scambio della palma con Lucia al quale seguirà la processione della statua lignea dalla Contrada Gazzani. Vi parteciperanno anche quest’anno molte ragazze e donne che hanno impersonato la Vergine negli ultimi decenni. L’appuntamento clou, e non di solo folklore, la tradizionale rappresentazione per le vie del paese infatti sarà preceduta dalle Sante Messe in onore della Martire siracusana che si terranno domenica a partire dalle ore 6.30 ed a seguire alle 8.00 e alle 9.30 anche quest’anno nella Chiesa Madre e un’ulteriore funzione religiosa sarà tenuta dopo la rappresentazione, precedendo la processione solenne con la statua argentea di Santa Lucia che illuminerà le vie del Paese. A rendere possibile tutto questo sarà l’omonima Confraternita guidata dal governatore Antonio Triolo e dall’arciprete Agostino Giacalone coadiuvati dall’appoggio dell’amministrazione comunale nella persona del sindaco Massimo Stracuzzi. Un appuntamento in grado di favorire la scoperta del vecchio che è sempre nuovo.