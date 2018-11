Lavoro nero e alimenti non tracciabili. Denunciato un 71enne

SANTA LUCIA DEL MELA - E' responsabile del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosìddetto “caporalato”. Per questo, i carabinieri di Santa Lucia del Mela, insieme ai Nas di Catania, al reparto Tutela agroalimentare di Messina e l'ispettorato del Lavoro di Messina, hanno denunciato un 71enne.

Ha assunto due lavoratori in nero nell'azienda agricola intestata al figlio, nella quale sono state riscontrate anche altre violazioni sulla normativa sul lavoro, con l’applicazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di quasi 20mila euro. Altre multe da 4mila euro, invece, per la mancanza della tracciabilità degli alimenti con riguardo all’assenza delle etichettature sulle carni bovine macellate.