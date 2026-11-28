REDAZIONALE Tutte le sere dal martedì alla domenica come pizzeria e ristorante. E nel weekend anche a pranzo

REDAZIONALE – Da quest’anno il Blanco Beach Club vi accoglie tutto l’anno. Grazie alla nuova chiusura a vetri, gli ambienti interni sono riscaldati e confortevoli anche nei mesi più freddi, senza rinunciare al fascino della vista sul mare.

Tutte le sere dal martedì alla domenica

Il Blanco è aperto dal martedì alla domenica a cena, sia come ristorante che come pizzeria, e il sabato e la domenica anche a pranzo. Il lunedì è il giorno di chiusura settimanale.

La cornice ideale per le occasioni speciali

Il Blanco è inoltre la cornice ideale per l’organizzazione di eventi privati, compleanni, cerimonie e occasioni speciali in ogni stagione.

Gli appuntamenti per il mese di dicembre

Anche durante i mesi invernali, il Blanco propone un calendario di appuntamenti dedicati alla gastronomia, all’arte e alla creatività.

Gli appuntamenti di dicembre:

Sabato 5 dicembre – Cena d’Artista, Christmas Edition. Un laboratorio creativo in collaborazione con Cristina Maimone, dedicato alla decorazione di una pallina di Natale. A seguire, una cena a buffet.

Sabato 12 dicembre – Workshop di Natale. Un appuntamento dedicato alla realizzazione di una ghirlanda natalizia da portare a casa, accompagnato da un brunch e da una proposta di vini.

Vi aspettiamo al Blanco, d’inverno come d’estate.

Informazioni e prenotazioni

Ristorante e pizzeria:

Eventi : +39 3400097904

www.orsomessina.com

prenotazioni

www.orsotavoli.it