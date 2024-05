Grande la partecipazione alla processione

MESSINA – Le rose. L’abito della santa e i piedi nudi. La benedizione di padre Franco Pati. La festa di Santa Rita accende sempre i fedeli, tante donne soprattutto. Anche ieri grande la partecipazione a Messina.

Il tutto con il consueto itinerario per una processione particolarmente sentita: Via Santa Marta, Piazza Lo Sardo, Via Antonio Martino, Via Santa Maria del Selciato, Via Mamertini, Via Santa Cecilia, Piazza Trombetta, Via Santa Marta.

Articoli correlati