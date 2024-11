Santa Teresa di Riva allagata, il Pd chiede interventi di pulizia prima di nuovi “pericoli”

Nelle ultime settimane la cittadina della zona jonica ha vissuto giornate difficile a causa delle forti piogge. Il circolo locale: "Servono soluzioni"

SANTA TERESA DI RIVA – Il Circolo del Pd di Santa Teresa di Riva ha chiesto una “seria presa di posizione” contro le criticità che la cittadina ha vissuto nelle scorse settimane a causa delle forti piogge che hanno reso impraticabili alcune delle vie principali, completamente allagate per diverse ore. I dem di Santa Teresa hanno sottolineato che “a ogni pioggia si è sequestrati in casa o presso le attività lavorative, essendo a volte anche soggetti a dei pericoli”.

Ed entrando nel merito dell’ultimo caso, pochi giorni fa, hanno aggiunto: “È già la seconda volta in poche settimane che anche via Sparagonà si trasforma in un torrente in piena con i seri disagi che ne conseguono. Gli interventi, terminati di recente, avevano come obiettivo la creazione di una rete per il drenaggio delle acque piovane, realizzate grazie a uno stanziamento di circa 110mila euro. Progetto che peraltro, dopo i lavori, ha comportato un consistente restringimento della carreggiata stessa, con conseguenti problemi alla viabilità”.

E ancora: “L’installazione delle due caditoie che attraversano la strada e le tubazioni aggiuntive per convogliare l’acqua verso il lungomare Paolo Borsellino, non hanno assolutamente risolto il problema. Purtroppo, questi episodi non sono isolati nel paese. Anche in via Savoca e zona Barracca c’è il costante rischio in alcune abitazioni e attività commerciali”. Da qui la richiesta di “soluzioni, partendo dal piano di pulizie straordinarie contro danni e allagamenti” e di interventi come “pulizia asfalto, torrenti e fiumare, caditoie e tombini”.