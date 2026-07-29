 Santa Teresa Riva. Si finge carabiniere per truffare un'anziana, arrestato 40enne catanese

Santa Teresa Riva. Si finge carabiniere per truffare un’anziana, arrestato 40enne catanese

Redazione

Santa Teresa Riva. Si finge carabiniere per truffare un’anziana, arrestato 40enne catanese

mercoledì 29 Luglio 2026 - 11:05

La donna, 92 anni, ha telefonato alla nuora, che ha chiamato i carabinieri veri

Nel pomeriggio di ieri, a Santa Teresa di Riva (ME), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza un 40enne, di origini catanesi e già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una truffa compiuta ai danni di una 92enne con il metodo del “sedicente carabiniere”.

L’intervento è scattato grazie alla tempestiva segnalazione telefonica della nuora della vittima, che – abitando nello stesso condominio dell’anziana – era stata allertata da quest’ultima, in quanto poco prima aveva ricevuto una telefonata sospetta da parte di uno sconosciuto: in particolare, il chiamante le aveva riferito che il figlio aveva causato un grave incidente stradale, per cui era necessario consegnare con urgenza del denaro oppure dei gioielli – a titolo di cauzione – a un militare dell’Arma che a breve si sarebbe presentato a casa.

A quel punto la vittima, avendo intuito l’inganno, ha quindi finto di assecondare la richiesta, allertando nel frattempo i Carabinieri, che hanno immediatamente predisposto un apposito servizio per bloccare il malintenzionato nei pressi dell’abitazione della 92enne.

Poco dopo, non appena il presunto truffatore si è presentato dinanzi alla porta dell’anziana, ha trovato ad attenderlo i Carabinieri. Ha cercato di divincolarsi e fuggire, ma è stato comunque bloccato dai militari, uno dei quali ha anche riportato lievi lesioni dovute al contatto ravvicinato.

Alla luce di quanto accaduto, il 40enne è stato quindi arrestato per “truffa aggravata”, “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni”, venendo collocato agli arresti domiciliari in attesa di decisione del giudice.

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