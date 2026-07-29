Messina. Il 5 agosto riaprirà il Ponte Mella, a San Saba

Dopo un anno e mezzo dal cedimento, l'Anas completa i lavori da un milione di euro per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità sulla statale 113 dir

La notizia che la costa tirrenica messinese attendeva da tempo ha finalmente una data certa. Il prossimo 5 agosto il Ponte Mella, situato al km 20,700 della strada statale 113 dir a San Saba, tornerà pienamente percorribile, mettendo la parola fine ai disagi viari che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo nel territorio della nuova settima municipalità.

Le origini del danno e le polemiche sulla gestione dei torrenti

Le criticità della struttura risalgono al febbraio del 2025, quando un violento temporale provocò un’eccezionale colata d’acqua e fango proveniente dalla vicina contrada Corridore. La forza della piena strappò via una porzione del ponte, costringendo alle prime chiusure e al successivo senso unico alternato tramite bypass, che però non è accessibile ai bus.

I mezzi Atm fanno capolinea a Spartà, per poi cambiare con una navetta fino a San Saba e un’altra ancora fino a Orto Liuzzo. Non certo il massimo della comodità ma un disagio destinato a concludersi nei prossimi giorni.

Già durante i dibattiti in commissione consiliare, in cui si ipotizzava la riapertura a maggio, i tecnici dell’Anas e i rappresentanti della municipalità avevano evidenziato come la statale rappresentasse l’ultimo ricettore delle acque pluviali provenienti da monte. In quella sede era emersa con forza la necessità di far rispettare le norme sui terreni privati e sulle stradelle collinari, per evitare che la mancata cura dei corsi d’acqua sovrastanti continuasse a scaricare detriti e fango sulle infrastrutture pubbliche ad ogni pioggia d’intensità eccezionale.

Un cantiere da un milione di euro per la sicurezza

Nonostante i rallentamenti dovuti al maltempo, l’intervento gestito dall’Anas è giunto a conclusione. Le opere hanno comportato la ricostruzione completa di trentacinque metri di nuova sede stradale, sorretta da complessi consolidamenti con micropali e opere idrauliche.

L’investimento complessivo, pari a circa un milione di euro, ha compreso anche l’innalzamento del muretto di contenimento e il posizionamento di nuove barriere di protezione. Soluzioni tecniche mirate a garantire che la struttura non debba più cedere di fronte ai futuri eventi meteorologici, restituendo stabilità e piena percorribilità alla zona.

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