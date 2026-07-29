Acr Messina, il punto sul ripescaggio dopo la scadenza dei termini

Molte delle squadre in dubbio sembra si siano messe in regola, l'ufficialità sul destino del Messina tra qualche giorno

MESSINA – Per l’ufficialità si attenderà probabilmente i primi di agosto ma si possono già fare i conti con i posti potenzialmente vuoti da riempire. Uno in più si è liberato grazie al Foggia che è stato ripescato in C e quindi darà un ulteriore slot da riempire in Serie D.

Non sono iscritte alla fine, ma si sapeva già da qualche giorno, nel massimo campionato dilettantistico Valmontone, Sora e Sangiuliano. Tra quelle in dubbio ancora l’Enna, che ha fatto ricorso alla Covisod, Fasano che dovrebbe avercela fatta a presentare anche se tardivamente e rischiando penalizzazione la domanda in regola e il Nardò che si vociferava avesse problemi ma la società smentisce.

Non ci sonno annunci in merito, in positivo o negativo, ma altre squadre chiacchierate erano il CastrumFavara e il Melfi, entrambe però stanno programmando la stagione quindi considerando il punteggio del Messina e i pochi posti liberi le speranze sono poche, bisogna vedere se dopo le osservazioni della società potrà essere aumentato il punteggio.

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