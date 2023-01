Sant'Agata. Tragedia allo stadio "Fresina", muore un tifoso sulle tribune - Tempostretto

Lo spettatore ha accusato un malore sugli spalti quasi al termine della sfida

SANT’AGATA DI MILITELLO – Allo stadio “Biagio Fresina” di Sant’Agata andava in scena la 20ª di Serie D tra Città di Sant’Agata e Santa Maria Cilento. Una larga vittoria dei locali per 5-2, un bel pomeriggio di sport e festa che però si è tramutato in tragedia. A fine partita infatti un tifoso ha accusato un malore improvviso che ne ha causato la morte, nonostante i tempestivi interventi di medici e forze dell’ordine.

“Attoniti e sgomenti, con gli occhi gonfi di lacrime ed il cuore carico di dolore – si legge sulla pagina Facebook del Città di Sant’Agata -, ci stringiamo attorno alla famiglia dell’uomo. E, in segno di lutto e di rispetto, non ci sarà alcun commento sulla partita né questa pagina sarà aggiornata per le prossime 48 ore”.

La società santagatese ringrazia “il dottor Pippo Catalano, medico sociale della squadra nel match odierno, tutti i medici, tra i quali i dottori Pippo Miano e Pippo Fazio e gli infermieri e operatori sanitari, compreso lo staff del Santa Maria Cilento e le forze dell’ordine. Tutti, ognuno per i propri compiti, sono tempestivamente intervenuti, impegnandosi strenuamente e con ogni mezzo disponibile per prestare i soccorsi all’uomo, rivelatisi purtroppo vani”.