Savoca. Il municipio si colora di rosa per la lotta contro i tumori femminili - Tempostretto

L'amministrazione ha aderito alla campagna "Nastro Rosa" della Lilt

SAVOCA – Il municipio di Savoca sarà illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre, in segno di adesione alla campagna internazionale “Nastro Rosa” 2022, promossa dalla Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Lo scorso anno iniziativa simile era stata adottata per il museo comunale. Qualche settimana fa, invece, esattamente nei giorni 17 e 18 settembre, in occasione della XV Giornata nazionale Sla, il municipio era stato illuminato di verde. “Si tratta di iniziative a cui l’amministrazione comunale di Savoca ha deciso di aderire – ha spiegato l’assessore Simona Gentile – perché è tanto necessario quanto doveroso promuovere le varie campagne di sensibilizzazione, anche con piccoli gesti come il nostro. Con grande soddisfazione, posso dire che, ancora una volta, la comunità savocese si è dimostrata sensibile a tali iniziative, volte a favorire la ricerca e la prevenzione”.

