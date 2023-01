Savoca. Letture con gli studenti per non dimenticare la Shoah - Tempostretto

Amministrazione comunale e parrocchia hanno organizzato un evento nella biblioteca

SAVOCA – Venerdì 27 gennaio, alle 11.45, nella Biblioteca Comunale di Savoca si svolgerà un evento in occasione della “Giornata della Memoria”. L’iniziativa che coinvolgerà gli studenti è stata organizzata dall’amministrazione comunale, dalla parrocchia e dai ragazzi del servizio civile. “Per non dimenticare le vittime dell’odio e del pregiudizio e per ricordare ai giovanissimi il genocidio degli ebrei – ha spiegato il vice sindaco Maria Carmela Miuccio – l’amministrazione comunale ha promosso questo incontro con gli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado di Rina. Insieme leggeremo alcuni brani sullo sterminio del popolo ebraico”.

Un momento di riflessione che si terrà proprio il giorno in cui, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa entrarono per la prima volta ad Auschwitz. Un modo per non dimenticare mai la Shoah e tutte le altre persecuzioni nei confronti dei popoli in tutto il mondo. “Servono incontri come questo – ha aggiunto Maria Carmela Miuccio – per raccontare, con linguaggi adatti ai ragazzi, i temi dell’Olocausto, delle deportazioni ed in generale tutte le discriminazioni, affinché ognuno possa affrontare con consapevolezza anche le insidie del presente”.