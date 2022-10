Savoca. Sindaco, Giunta e presidente del Consiglio rinunciano all'aumento dell'indennità - Tempostretto

La decisione per non "gravare sul bilancio comunale"

SAVOCA – “In modo compatto abbiamo deciso di rinunciare all’incremento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci ed ai membri della giunta municipale in quanto la stessa, ove applicata, graverebbe sul bilancio dell’Ente e non su apposito fondo statale”. La decisione è stato annunciata dal sindaco di Savoca, Massimo Stracuzzi, e riguarda anche gli assessori e la presidente del Consiglio Marica Piazza, che hanno deciso di non avvalersi della possibilità offerta dalla legge regionale n. 13/2022.

“La legge di bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021 ha previsto un incremento delle indennità di funzione, parametrandola al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni lasciando fuori la Sicilia – spiega Stracuzzi -. La legge finanziaria regionale, pertanto, ha concesso agli enti locali di adeguare le retribuzioni facendo gravare i maggiori oneri sulle casse comunali e non su finanziamenti derivanti un fondo ad hoc, penalizzando i comuni siciliani e le loro risorse economiche. Per tale ragione abbiamo deciso di non aumentare le nostre indennità”.

“Non aggravare i costi di bilancio”

Una scelta che si colloca in linea con il programma portato avanti dall’amministrazione Stracuzzi, che mira a non aggravare i costi del bilancio comunale, e che è stata condivisa anche da Marica Piazza, presidente del Consiglio comunale. “Non credo sia corretto aumentare le indennità gravando sulla capacità economica locale – ha dichiarato – e ciò soprattutto in un comune come Savoca in cui l’amministratore è sempre al fianco del cittadino col quale opera collabora direttamente”.

