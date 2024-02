Sbarca dal traghetto con mezzo chilo di cocaina per 2.500 dosi: arrestato

L'uomo aveva nascosto la sostanza nell'auto

MESSINA – I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno arrestato un uomo in flagranza di reato, agli imbarcaderi di Tremestieri, perché trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina nascosto all’interno dell’auto. Gli agenti hanno notato l’atteggiamento sospetto del guidatore non appena fermato dopo lo sbarco dal traghetto, proveniente da Villa San Giovanni. Da qui la perquisizione e il ritrovamento di un panetto con la sostanza.

La droga è stata sequestrata e inviata al Ris di Messina, che hanno accertato uno stato di purezza tale da ricavare più di 2.500 dosi da utilizzare per lo spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e portato alla carcere di Gazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria.