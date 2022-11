Scaletta Zanclea. I Lions donano piantine di agrumi alle scuole - Tempostretto

In occasione della Giornata nazionale dell'Albero

SCALETTA – Il Lions Club S. Teresa in occasione della Giornata nazionale dell’Albero ha donato delle piantine di agrumi alle classi delle scuole primaria e secondaria di Scaletta. Proseguendo il fitto programma di iniziative a tutela dell’ambiente, in collaborazione con l’Ic di Alì Terme e l’amministrazione comunale, è stata organizzata una mattinata dedicata all’importanza dell’albero.

Dopo i saluti della rappresentante del plesso “F. Giacobbe”, Giovanna Floresta, il presidente del Lions Club, Roberto Crisafulli, ha evidenziato la continuità dell’impegno sulle tematiche ambientali dialogando con i ragazzi ed invitandoli all’amore verso gli alberi. La vice presidente del Consiglio Simona Cannistraci ha ringraziato l’istituzione scolastica ed i Lions per le continue attività di sensibilizzazione.

Gli interventi

Sono intervenuti il dirigente dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Messina Pasquale Pianese, che ha illustrato nei vari aspetti l’importanza degli alberi per gli equilibri climatici e il presidente dell’Ordine degli Agronomi Salvatore Messina, il quale ha spiegato ai giovani studenti le fasi di messa a dimora e dello sviluppo delle piante, come prendersene cura e come favorire anche lo sviluppo di opportunità lavorative. Andrea Donsì, presidente della circoscrizione Lions, ha evidenziato come le più importanti civiltà hanno sempre posto al centro del loro modello sociale l’agricoltura e che l’era tecnologica che stiamo vivendo non può portare a prospettive di sviluppo se l’attenzione per la terra, per l’acqua e per l’ambiente non saranno adeguate.