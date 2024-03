Scarichi industriali nella fognatura: sequestrato un autolavaggio a Tusa

Il titolare è stato denunciato per reati di natura ambientale

TUSA – Nell’ambito di un’intensa attività finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei reati ambientali della Guardia Costiera di Sant’Agata di Militello, con particolare riguardo al rispetto della normativa di settore in materia di scarichi e di gestione dei rifiuti, gli uomini dell’Ufficio Locale marittimo di Santo Stefano di Camastra, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti, hanno accertato condotte illecite poste in essere da un’attività di autolavaggio nel comune di Tusa.

Le verifiche tecniche e i campionamenti effettuati hanno consentito di accertare che le acque provenienti dal lavaggio degli autoveicoli confluivano in pubblica fognatura senza essere sottoposte ad alcun trattamento depurativo.

Inoltre, dalla verifica documentale è emerso che il titolare dell’attività in parola non fosse in possesso di alcun titolo autorizzativo che legittimasse lo scarico di acque reflue industriali, in violazione della vigente normativa in materia.

Pertanto i militari accertatori hanno proceduto a porre sotto sequestro l’autolavaggio al fine di scongiurare il protrarsi o l’aggravarsi dell’attività illecita e il titolare è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per reati di natura ambientale.