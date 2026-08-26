Scc Messina, stasera la “Giornata Biancoscudata – Adunata del tifo giallorosso”

Presso l'Agorà dello Stretto, dalle ore 21, l'appuntamento organizzato dalla Società Cooperativa Calcio Messina

MESSINA – Una serata per ritrovarsi, riscoprire la storia del calcio messinese e, soprattutto, riunire, sotto gli stessi colori, le diverse generazioni di tifosi che, negli anni, hanno accompagnato le sorti del Messina. È questo lo spirito della prima “Giornata Biancoscudata – Adunata del tifo giallorosso”, organizzata dalla Società Cooperativa Calcio Messina e in programma mercoledì 26 agosto, a partire dalle ore 21, all’Agorà dello Stretto.

Un appuntamento che arriva a circa un anno dalla nascita della Cooperativa, che, nel corso di questi mesi, ha già promosso diverse iniziative con l’obiettivo di mantenere vivo il legame tra la squadra, la sua storia e la città. Questa volta l’intento è ancora più ambizioso: chiamare a raccolta il popolo giallorosso, al di là delle appartenenze e delle diverse anime del tifo, nel nome di una passione comune che attraversa le generazioni. La serata avrà anche il sapore della memoria. All’Agorà dello Stretto sarà, infatti, allestita una mostra di maglie storiche e cimeli del Messina, testimonianze di epoche, campionati e protagonisti che hanno scritto pagine importanti del calcio cittadino. Un’occasione, soprattutto per i tifosi più giovani, per conoscere da vicino alcuni frammenti di una storia ultracentenaria e, per chi quelle stagioni le ha vissute, per riaccendere inevitabilmente ricordi ed emozioni. Tra le adesioni all’iniziativa spicca quella di Alessandro Parisi, uno dei calciatori maggiormente legati alla recente storia giallorossa e protagonista degli anni che riportarono il Messina dalla Serie C fino alla massima serie. Alla manifestazione potrebbero, inoltre, prendere parte alcuni componenti dell’attuale rosa dell’Acr Messina, impegnata nella stagione 2026/27 nel campionato di Eccellenza. Una presenza che assumerebbe un significato particolare, creando, idealmente, un ponte tra la storia raccontata dalle maglie e dai cimeli esposti ed il Messina di oggi, chiamato a ripartire dalle categorie regionali. L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

La scelta dell’Agorà dello Stretto, affacciata sul mare e su uno degli scenari più rappresentativi della città, contribuirà a dare alla serata una cornice particolare. L’obiettivo degli organizzatori, però, va oltre la manifestazione in sé: trasformare l’appuntamento in un momento di aggregazione nel quale mettere da parte divisioni e differenti vedute e ritrovarsi attorno a ciò che accomuna il popolo giallorosso.