Caos su un autobus: uomo colpisce al volto un controllore con una testata

È successo nella mattinata di oggi su un autobus di linea, nei pressi di via I Settembre

MESSINA – Non aveva il biglietto, ha dato in escandescenza e ha colpito il verificatore Atm (che gli aveva chiesto) i documenti con una testata al volto. È successo stamattina, sabato 29 agosto, su un autobus di linea nei pressi di via I Settembre. Da un normale controllo è emersa l’assenza di biglietto ed è così che è partita la discussione, sfociata nell’aggressione. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine per ricostruire la vicenda e dei sanitari, che hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte il controllore.