Schianto auto moto sulla Ss113, muore 38enne

La vittima è Massimo Di Luca, centauro molto conosciuto nel pattese. Inutili i soccorsi, è spirato in ospedale poco prima di salire sull'elisoccorso

Non ha lasciato scampo al 38enne di Patti l’incidente avvenuto sulla Statale 113 all’altezza della frazione Valle. Massimo Di Luca si è schiantato con la sua moto contro un’auto. Soccorso all’ospedale di Patti, stava per essere trasferito in elisoccorso a Messina ma ha esalato l’ultimo respiro poco prima del decollo del mezzo del 118.

L’incidente sulla Ss113

E’ successo tutto nel giro di pochi minuti, poco dopo le 13. La due ruote di grossa cilindrata di Massimo si è schiantata contro l’automobile. L’urto, violentissimo, lo ha sbalzato sull’asfalto, parecchi metri più avanti. Le sue condizioni sono sembrate subito gravissime agli uomini dei soccorsi.

La disperata corsa verso l’ospedale

Immediata la corsa in ambulanza verso l’ospedale Barone Romeo dove è stato intubato e i medici ne hanno immediatamente disposto il trasferimento al Policlinico. Ma per il 38enne il tempo si è fermato lì per sempre, su quella barella, poco prima di essere caricato sull’elisoccorso.

Massimo amato da tutti

L’uomo era un centauro innamorato della strada e delle due ruote, molto conosciuto e benvoluto da tutta la comunità di Patti e nei dintorni anche per la sua attività di istruttore sportivo. La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio dei Carabinieri.