Sciame sismico alle Eolie: decine di altre scosse nella notte, la massima di magnitudo 3.4

La sequenza prosegue dopo le forti scosse di ieri, tra cui il picco di magnitudo 5.5

Il fenomeno sismico nel Tirreno Meridionale non si è arrestato con il calare della notte. Dopo la sequenza di forti eventi che ha caratterizzato la giornata di ieri, i sismografi hanno continuato a registrare decine di scosse di minore entità nell’arco della notte e fino alle prime ore del mattino.

Le scosse della notte

Dalla mezzanotte in poi si sono verificate circa una trentina di repliche. La scossa di maggiore intensità registrata nelle ore notturne ha raggiunto una magnitudo di 3.4 alle 5:13, preceduta e seguita da una serie di eventi minori con magnitudo compresa prevalentemente tra 2.0 e 3.1.

Il quadro della giornata di ieri

Questa attività fa seguito alle scosse più intense avvenute nella giornata di ieri nello stesso distretto sismico. Tra i principali eventi registrati figurano la scossa di magnitudo 4.8 delle 11:51, seguita poco dopo dal picco di magnitudo 5.5 alle 12:19 e da un’ulteriore replica di 4.0 alle 12:24. Nel pomeriggio la terra ha tremato nuovamente con un evento di magnitudo 5.0 alle 15:55 e una successiva scossa di magnitudo 4.1 alle 17:32.

Epicentro concentrato

Dalle coordinate geografiche rilevate dall’Ingv emerge che la quasi totalità degli eventi notturni e della giornata precedente si è concentrata nella stessa area marina del Tirreno Meridionale, vicino ad Alicudi, confermando una localizzazione sostanzialmente omogenea della sorgente sismica. Il monitoraggio dell’area da parte degli esperti resta costante.