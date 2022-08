Scilla. Ciccone: "Abbiamo dimostrato con il cuore di far fronte alle avversità" - Tempostretto

Grazie al lavoro di tutte le maestranze e degli stessi turisti, da questa mattina Scilla prova a ritornare alla normalità

SCILLA – «Ancora una volta il destino si è accanito contro la nostra città e ancora una volta abbiamo dimostrato con il cuore e la passione di saper fare fronte alle avversità e alle calamità naturali». E’ quanto ha scritto su Facebook il sindaco di Scilla, Pasqualino Ciccone, subito la forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni.

«È stata una giornata di passione dove ho avuto la fortuna di essere supportato, oltre che dagli amministratori, in particolare dai Carabinieri di Scilla che per tutta la giornata hanno collaborato e trovato spesso, in questa giornata difficile, le soluzioni adeguate per rimettere a posto velocemente il lungomare. Un ringraziamento, quindi, va al Comandante della stazione Carabinieri di Scilla, che con grande abnegazione ha saputo gestire tutte le problematiche che nascono in una situazione del genere.

Lo stesso hanno fatto l’ufficio tecnico del mio Paese, il Segretario, gli operai, i Vigili del fuoco, il corpo di polizia locale e la protezione civile, con cui dopo una prima incomprensione mattutina si è arrivati poi nel pomeriggio ad una collaborazione proficua grazie al responsabile».

Questa mattina, mentre si comincia a fare la conta dei danni provocati dal nubifragio di ieri, grazie al lavoro encomiabile di tutte le maestranze e degli tessi turisti che stanno operando da ieri, da questa mattina Scilla prova a ritornare alla normalità.