Scintilla da cabina elettrica innesca gas fognari: esplodono tombini in centro a S. Teresa - Tempostretto

Apprensione nel quartiere S. Famiglia, il mistero svelato dagli accertamenti dei Vigili del fuoco

S. TERESA – E’ stata una scintilla vicino ad una cabina elettrica ad innescare insieme ai gas dei reflui fognari l’esplosione che ieri ha fatto saltare in aria diversi tombini al centro del paese. In un primo momento si era pensato ad una fuga di gas metano. Il mistero, che ha tenuto in apprensione gli abitanti del quartiere S. Famiglia, è stato risolto in seguito agli accertamenti dei Vigili del fuoco. I cittadini avevano lanciato l’allarme dopo aver udito un boato. Scesi in strada hanno notato che erano saltati in aria i tombini. Fortunatamente nessuno si è fatto male. La strada Statale era stata chiusa al transito nella parte interessata dal “fenomeno”. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della Polizia municipale.