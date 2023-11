Sciopero Atm, "buona partecipazione". I sindacati incontrano Basile a Palazzo Zanca - Tempostretto

La protesta per la mancata assunzione di cinque apprendisti

MESSINA – Dieci turni di riserva disposti da ATM (mai così tanti, secondo i sindacati) per sostituire i lavoratori scioperanti e ugualmente numerosi sono stati i mezzi rientrati in deposito dai dipendenti “che nonostante le pressioni hanno aderito alla protesta”. Letterio D’amico, Michele Barresi e Mariano Massaro, segretari di Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa parlando di “bilancio numericamente positivo” anche se “oggi è stata scritta un triste pagina per chi ha limitato illegittimamente il diritto di sciopero costringendo i sindacati a denunciare quanto accaduto alla commissione di garanzia”. Secondo i sindacati, infatti, “a circa un’ora dall’inizio dello sciopero, alcuni autisti hanno segnalato di essere stati contattati dalla Sala Operativa di ATM e invitati, se scioperanti, a non rientrare i mezzi in deposito perché sarebbero stati sostituiti in loco da personale di riserva”.

Durante il sit in dei lavoratori davanti Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile e l’assessore Salvatore Mondello hanno ricevuto i segretari di Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa che hanno rappresentato loro le motivazioni alla base della protesta. “Un’azienda pubblica richiede trasparenza sui criteri che hanno spinto il management a non rinnovare il contratto a cinque lavoratori apprendisti – hanno dichiarato i sindacati – trasparenza che non c’è in Atm. Riteniamo che sia sindaco che assessore abbiano compreso la richiesta sindacale di conoscere i criteri con cui Atm ha deciso di non rinnovare i contratti di questi lavoratori e che questa esigenza di trasparenza debba essere adottata anche per il futuro. Il sindaco, che ha precisato come socio unico di Atm di non poter ingerire nelle decisioni del Cda, ha comunque dichiarato che incontrerà il Presidente – continuano i sindacati – perché condivide la necessità di trasparenza e chiesto qualche giorno per rivedere i sindacati per dare le risposte richieste. I sindacati pertanto nel rispetto di quanto dichiarato dal sindaco attenderanno le risposte del primo cittadino prima di proseguire nelle azioni di protesta”.

