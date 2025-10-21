ScN, nuove liste per il 2027: il candidato sindaco è di nuovo Basile

De Luca: "La campagna elettorale inizia oggi ma la città non si baratta"

MESSINA – Basile sindaco di Messina e De Luca sindaco di Sicilia. Ecco le prime due nuove liste di Sud chiama Nord verso le elezioni amministrative del 2027. A questo si è aggiunto un altro annuncio: ogni martedì si farà un punto stampa con annunci di new entry e novità. Oggi è stata la volta di Maria Fernanda Gervasi (vedi pezzo a parte).



Il coordinatore del partito Danilo Lo Giudice ha parlato per primo sottolineando che “siamo soliti partire con largo anticipo come abbiamo già dimostrato in questi anni. In questi mesi abbiamo portato avanti un importante lavoro sotto traccia ma questa nuova fase non poteva non partire da Messina. Ogni martedì ci sarà una conferenza in cui presenteremo coloro i quali hanno espresso di voler appoggiare la nostra causa. Messina sarà solo l’inizio ma il lavoro sarà in tutta la Sicilia. Al centro oggi trovate una donna che non ha bisogno di presentazioni, Maria Fernanda Gervasi”.



Alle parole di Lo Giudice è stato Basile ad aggiungere che Gervasi si inserisce “in un progetto partito nel 2017, un anno prima delle elezioni 2018. Anticipare il lavoro ha pagato nel 2018 e nel 2022. Sta continuando a pagare questo impegno in una città che sta cambiando in tutto. Mi aspetto di essere criticato dall’interno, ma mi aspetto di lavorare sempre meglio”. Il cammino “inizia oggi. Presto presenteremo le liste per la corsa a sindaco. Siamo già pronti a metterci in gioco sui contenuti”. E poi ha presentato la lista “Basile Sindaco di Messina”. Una lista che “verrà man mano popolata da imprenditori e che ci porta ad avviare questo percorso. Insieme a Basile Sindaco ci farà compagnia la lista De Luca sindaco di Sicilia”.



Cateno De Luca ha poi voluto rispondere a Hyerace dopo la polemica degli ultimi giorni: “Il mio impegno in questo palazzo dal 2018 ha portato a una rivoluzione. A Hyerace dico che le leggi c’erano, è vero, ma anche che non c’era l’impegno di cambiare Messina fino al nostro arrivo”. Il leader di ScN ha attaccato Hyerace e il Pd, poi ha sottolineato che “la Sicilia a livello nazionale determinerà gli equilibri perché in nessuna regione c’è un partito come il nostro, con la nostra forza, che non è inserito in coalizioni. Basile sindaco di Messina e De Luca sindaco di Sicilia sono liste che si aggiungono a Sud chiama Nord, Sicilia Vera e Amo Messina. Sono cinque liste. Io amo Messina, l’ho dimostrato e lo dimostrerò. Quella di Basile sarà la lista del bon ton, trasversale, perché ha preso gente che io non sono riuscito a prendere. La quinta lista, De Luca sindaco di Sicilia, si riferisce al lavoro iniziato a livello regionale per formare la classe dirigente”.



De Luca ha insistito: “Apriamo oggi la nostra campagna elettorale. La apriamo a prescindere dalle coalizioni perché Messina non si baratta, è fuori da ogni tipo di ragionamento di carattere politico e lo sarà anche in futuro. Intanto ogni settimana avremo nuove ufficializzazioni e dimostreremo come il partito continui a essere attrattivo. E chiudo con un altro tema: ogni settimana deve essere raccontato un pezzo di presente, non solo di storia. Non ci sto al revisionismo di certi fenomeni da tastiera. Questa macchina va a ritmi impressionanti. Ora dobbiamo adeguare la comunicazione. Qui state facendo un grande lavoro e va comunicato”.

Tra i temi toccati da De Luca anche il decentramento amministrativo e le proposte che presenterà all’Ars domani: “Sfideremo il parlamento su ciò che vogliono sulla carta tutti ma che nessuno finora ha provato a fare. Tra le proposte ci sarà quello di risorse per il decentramento delle città metropolitane”.

De Luca è tornato sul tema della coalizione: “Il sindaco è e sarà Federico Basile. De Luca è sempre a disposizione di Messina ma il sindaco è e sarà lui. Il tema delle alleanze: ben venga chi si vuole allenare con noi, ma è chiaro che il baricentro della progettualità restano Basile, De Luca, ScN e quei messinesi che hanno dato una spallata al passato. Le condizioni le metteremo sempre noi. Diversamente restiamo così. Sull’altare di alleanze non metto in discussione la città di Messina. Che sia chiaro una volta per tutte”.

Poi ha parlato anche delle tempistiche: “2027? Non è scontato nulla visto che si sta aprendo una fase in ambito regionale e nazionale che può avere effetti diversi. Noi siamo pronti a scendere in campo subito, io non sono quello del domani. In caso di catastrofe noi siamo comunque pronti”.