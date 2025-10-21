 Maria Fernanda Gervasi coordinatrice di Sud chiama Nord a Messina

Giuseppe Fontana

martedì 21 Ottobre 2025 - 10:52

Da Forza Italia al fianco di Basile e De Luca dopo le critiche degli ultimi anni: "Ho pungolato il sindaco"

Inizia con la presentazione di Maria Fernanda Gervasi, nuova coordinatrice cittadina di Sud Chiama Nord, il percorso di Cateno De Luca e del suo movimento verso le elezioni 2027.

Maria Fernanda Gervasi, nelle sue prime parole ufficiali, ha ringraziato e dichiarato: “Questo progetto è ambizioso e ha già dimostrato di aver raggiunto tappe importanti. Chi mi conosce sa che la mia passione politica è nata dall’associazionismo, la presenza sul territorio e il confronto con i cittadini e con la squadra. Oggi sono contenta di far parte di questa squadra. A volte la politica diventa quasi una malattia. Anche da esterna ho cercato di pungolare il sindaco su diversi temi e ce ne sono tanti da affrontare. Parliamo di cose quotidiane ma anche future”. Tra i temi citati anche le infrastrutture.

La coordinatrice cittadina ha poi aggiunto: “Per me è un orgoglio questo ruolo. Sia per ciò che significa sia perché mi dà una nuova linfa. Un po’ di solitudine questa mia passione politica l’ha vissuta. Oggi ho un nuovo slancio e spero di poterlo tradurre in azioni concrete per Messina”.

Gervasi ha parlato anche dell’addio al suo precedente partito, Forza Italia: “FI è il partito che mi ha visto nascere e crescere e quello in cui ideologicamente mi ritrovo. Il mio passaggio nasce dal fatto che un conto è l’ideologia e un altro è il voler fare qualcosa per il territorio. In quel contesto forse non potevo riuscirci, con questa squadra sì. Ma la collaborazione ci può essere con tutti. Io rimango legata a Forza Italia e a Matilde Siracusano”.

