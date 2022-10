Sconfitta la Basket School, Fortitudo Messina a punteggio pieno - Tempostretto

Iniziato anche il campionato di C Silver con il derby tra Amatori e Savio e altre tre messinesi impegnate

Un po’ a sorpresa si registra la sconfitta in esterna, sul parquet della Dierre Reggio Calabria, della Basket School Messina. La squadra peloritana, che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie B, ha salutato in estate coach Sidoti e diversi giocatori e sembra non essere più la corazzata ammirata nella scorsa stagione, ma vedremo col passare delle partite cosa dirà il campo.

Esclusi quindi i mamertini della Svincolati Milazzo, che osservavano il turno di riposo, tutte le altre messinesi impegnate nel campionato di basket Serie C Gold hanno vinto alla seconda giornata. La Fortitudo Messina ha espugnato Catanzaro portandosi in testa alla classifica con due vittorie su due. Prime vittorie anche per l’Orsa Barcellona in casa contro la Vis Reggio Calabria e il Castanea che ha superato il Cus Catania in terra etnea.

Le cronache di C Gold

Brutto scivolone esterno par la Basket School Messina. La squadra peloritana esce sconfitta dal PalaLumaka per 101-86 al termine di una gara giocata al di sotto delle proprie possibilità, contro una Dierre Reggio Calabria molto determinata che ha colpito, soprattutto nel primo tempo, con grande precisione dall’arco, mettendo già al termine dei primi venti minuti una seria ipoteca sulla vittoria finale. I messinesi, privi ancora di Mancasola e con l’esordiente Linde che ha cercato di mettersi al servizio della squadra, sono mancati soprattutto dal punto di vista della mentalità e del carattere, lasciando troppo presto il match nelle mani degli avversari

Partita equilibrata nella sola prima frazione di gioco tra Orsa Barcellona e Vis Reggio Calabria. Gli ospiti concludono in vantaggio il primo quarto (15-16), nel secondo si decide il match. I barcellonesi passano in vantaggio con un parziale di 10-2 firmato da Golubovic, Caroè e Cortina e continuano a macinare gioco. Sono ben 36 i punti realizzati dagli orsacchiotti nella sola seconda frazione, con sei triple (tre delle quali di uno strepitoso Todorovic), che permettono di fissare un solco importante con gli avversari. Si va al riposo lungo sul punteggio di 51-28. In controllo nel secondo tempo l’Orsa Barcellona brinda alla prima vittoria in campionato.

Per la Fortitudo Messina una settimana intensa, vittoria esterna sul difficilissimo campo di Catanzaro e poi il momento fuori dal Palarussello, lunedì pomeriggio, per ricordare lo scomparso Haitem Fathallah. In campo i neroverdi hanno sfoggiato una difesa aggressiva che ha piegato il Catanzaro. Una vittoria di squadra che ripaga la giovanissima squadra messinese con la testa della classifica a punteggio pieno.

Risultati 2ª giornata

Polisportiva Alfa Catania – Basket School Gela 97–72

Dierre Reggio Calabria – Basket School Messina 101–86

Siaz Piazza Armerina – Sport Club Gravina 87–65

Basket Academy Catanzaro – Fortitudo Messina 65–76

Orsa Barcellona – Vis Reggio Calabria 86–55

Cus Catania – Castanea 75–96

Riposava: Svincolati Milazzo

Classifica Serie C Gold Memorial Fathallah

Polisportiva Alfa Catania, Fortitudo Messina 4 punti

Svincolati Milazzo, Dierre Reggio Calabria, Basket School Messina, Castanea, Siaz Piazza Armerina, Basket Academy Catanzaro, Orsa Barcellona, Cus Catania 2 punti

Basket School Gela, Sport Club Gravina, Vis Reggio Calabria 0 punti

Al via la C Silver, risultati e classifiche

Prima giornata del campionato di C Silver che vede impegnate nel girone unico a 15 squadre cinque squadre da Messina e la sua provincia: Amatori Messina, Domenico Savio, Patti Basket, Svincolati Academy e Peppino Cocuzza. All’esordio si registrano le vittorie di Amatori nel derby contro Savio, vittorie in casa di Patti contro Real Agrigento e della Peppino Cocuzza su Marsala. Sconfitta, in trasferta e all’overtime, la Svincolati Academy a Giarre.

Un momento della sfida al PalaTracuzzi tra Amatori Messina e Domenico Savio

I gialloblù del Savio chiudono le prime due frazioni in vantaggio. Dal terzo quarto però la difesa mista degli Amatori e un calo fisico degli ospiti sancisce il sorpasso dei neroarancio. Reazione d’orgoglio del Savio nel finale che si riporta sul -6, ma non basta a riaprire la partita.

A Giarre buona prestazione della Svincolati Academy, mamertini che chiudono avanti (23-29) la prima frazione. Partita in equilibrio che cambia padrone nell’ultimo quarto quando Giarre prende il largo sul 79-69, sembra finita ma la reazione della Svincolati Academy, che impatta sull’82 pari, fa scivolare la sfida all’overtime. La contesa si rivolve con il canestro di Maida che permette a Giarre di imporsi per 97-95.

Subito vittorioso il Patti Basket. Seppur con qualche apprensione nel finale, i locali hanno battuto Agrigento. Partita equilibrata nella prima parte di gara, poi la compagine pattese prendeva un buon margine con 12 punti di vantaggio, rischiando però il ritorno ospite nel finale. Soddisfatto coach Busco che ha visto la sua squadra divertirsi e fare delle buone cose in campo.

Basket Club Ragusa – Olympia Comiso 49-88

Amatori Basket Messina – Domenico Savio Messina 69-56

Basket Acireale – Olympia Canicatti 98-61

Patti Basket – Real Basket Agrigento 68-62

Panormus Palermo – Cus Palermo 76-84

Basket Giarre – Svincolati Academy 97-95 (d.t.s)

Peppino Cocuzza – Nuova Pallacanestro Marsala 94-67

Riposava: Azzurra Pozzallo