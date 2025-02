Sconfitto a Colleferro, il Messina Rugby torna a casa con un punto di bonus

La sfida si conclude per 57-27 in favore dei padroni di casa, tra gli ospiti le mete di Rizzo (3) e Durante (1) consentono di ottenere il punto di bonus

Sconfitto il Messina Rugby nella prima trasferta dell’anno. Gli atleti di coach Alibrandi-Miduri sfidavano al “Maurizio Natali” il Colleferro che ha prevalso al termine degli 80 minuti per 57-27. Ribaltato il risultato della gara di andata che aveva visto prevalere, seppur di misura, i peloritani in casa. Questa volta la partita non ha avuto storia con i laziali che scavavano il solco e tenevano oltre break i peloritani.

Abili gli ospiti comunque con le mete di ad ottenere almeno il punto di bonus offensivo e non tornare a casa a mani vuote. La classifica vede adesso i peloritani a quota 19 in settima posizione, nel prossimo fine settimana turno di riposo per il Messina Rugby che tornerà in campo il mese prossimo, il 2 marzo, in casa contro l’Arechi fanalino di coda del girone 5.

Colleferro – Messina Rugby 57-27

La partita si apre immediatamente con la meta di Alessio Tosco, l’altro Tosco Luca trasforma. Solano prova a rimettere in scia i suoi con un piazzato, poi arrivano altre tre mete dei locali che attecchiscono sul morale dei siciliani: Ionita, Silti e Perfetti con due trasformazioni su tre di Tosco mandano avanti Colleferro sul 26-3. A tempo quasi scaduto risponde Durante con Solano che trasforma per il 26-10.

Nella ripresa buon avvio di Messina con il capitano Rizzo che va in meta, non arriva la trasformazione. Colleferro, come già nei primi quaranta minuti, trova però tre mete ravvicinate in poco meno di dieci minuti: Fiorini, Luca Tosco e Mosetti, Tosco ne trasforma solo una ma nuovamente Colleferro scappa via sul 39-15. Nel finale il Messina Rugby trova altre due mete di Rizzo, una sola trasformata da Solato, che vale almeno il punto di bonus, due mete anche per Colleferro, con Perfetti e Ciani, ad arrotondare sul 57-27 finale

Tabellino

Arbitro: Daniele Ambrosio di Napoli.

Mete: 9-4. Trasformazioni: 6/9, 2/4. Piazzati: 0-1.

Colleferro: Tosco Alessio 5, Perfetti 10, Iannucci, Fiorini Stefano 5, Silti 5, Tosco Luca 17, Acquista, Mosetti 5, Paladini, Romani, Ionita 5, Fiorini Andrea, Ciani 5, Panci, Bucci.

A disposizione: Misseri, Coluzzi, Gessi, Rotondi, Lazzarini, Napoli, Basso.

Allenatore: Livio Paladini.

Messina Rugby: Spadaro Gabriele, Solano Francesco, Kese, Quaranta, Briguglio, Solano Alessio 7, Maggio, Mangano Alberto, Coletta, Sina, Fracassi, Tornesi, Cafarelli, Rizzo 15, Durante 5.

A disposizione: Maggio, Hasanoviq, Spadaro Gaetano, Biancuzzo, Tomasello, Faranda.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Immagine in evidenza di Sergio Fiorini

