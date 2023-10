Sconfitto il Messina Rugby, l'Unione Capitolina dilaga nella ripresa - Tempostretto

Per la prima volta in stagione non ottiene punti il Messina Rugby. Seconda sconfitta consecutiva nel campionato di serie B

ROMA – Nella quarta giornata di campionato l’Unione Rugby Capitolina si dimostra superiore. Il Messina Rugby dopo un primo tempo giocato punto a punto e terminato sul 12-11, cede il passo finendo per incassare 9 mete contro le 3 segnate, punteggio finale di 55-23. Dopo le prime due vittorie con punteggio pieno e la sconfitta in rimonta subita dal Colleferro, in quel caso Messina ottenne almeno il punto di bonus difensivo, stavolta per la formazione allenata dal duo Alibrandi-Miduri sconfitta senza bonus difensivo e senza bonus offensivo che sarebbe scattato alla quarta meta segnata.

Nel girone 4 resta ferma a 11 punti in classifica, cedendo ovviamente un po’ di terreno e posizioni alle prime della classifica. Nella prossima giornata, 12 novembre, si tornerà a giocare in casa all'”Arturo Sciavicco” di Sperone contro il Cus Catania Rugby. Si tratta della seconda squadra etnea che il Messina Rugby incontra in questa stagione, all’esordio aveva giocato sempre in casa contro l’Amatori Catania vincendo, il Cus sulla carta dovrebbe essere più forte avendo 7 punti in classifica.

Unione Rugby Capitolina – Messina Rugby 55-23

Il match si apre con la meta di Aceto subito per i locali, risponde Rizzo pareggiando qualche minuto dopo, non arriva la trasformazione, ma poco dopo la punizione di Solano porta avanti la formazione ospite (5-8). La replica immediata è di De Lorenzis trasformata stavolta, il punteggio resta così fino a fine frazione con un altro piazzato di Solano a rimettere Messina in scia. Si val al riposo sul 12-11.

Nella ripresa un nuovo botta e risposta tra le due formazioni: meta di Falcioni trasformata, replica di Durante con una meta trasformata anche questa. Successivamente arrivano altre cinque mete dei romani due di Aceto, non trasformate. Quando si entra nell’ultimo quarto di partita, con Messina in inferiorità numerica, altre tre mete tutte trasformate due di Astorri e una di Devalba. Nel finale la risposta di Messina con la meta non trasformata di Doddis, ma l’ultima parola è ancora dei laziali che vanno ancora a segno con Marsella e fissano il punteggio sul 55-23

Tabellino

Unione Rugby Capitolina: Benvenuti, Hull, Guerra, Lunedini, Cutillli, Centrone, Devalba, Mazza, Tarantini, Iscaro, Aceto, Salvatori, Astorri, De Lorenzis, Falcioni.

A disposizione: Marsella, Marinangeli, Pauletti, Spalletta, Caruso, Scaramuzzino, Simoncelli.

Allenatore: Andrea Della Torre.

Messina Rugby: Durante 5, Salvador, Maggio, Santilano, Meritan, Tripodi, Mangano, Spadaro, Amanti, Solano 8, Irrera, Quaranta, Kese, Ndoun’g, Ouedrago.

A disposizione: Cafarelli, Rizzo 5, Tornesi, Vinci, Fracassi, Doddis 5.

Allenatori: Nicola Alibrandi e Alessandro Miduri.

